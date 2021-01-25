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為金山人瑞添年味 副總統到宅圍爐包餃子

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區重和里近百歲的蔡姓人瑞夫妻，在弘道基金會的協助下，邀請到副總統賴清德來陪伴吃團圓。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區重和里近百歲的蔡姓人瑞夫妻，在弘道基金會的協助下，邀請到副總統賴清德來陪伴吃團圓。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區重和里有一對近百歲的蔡姓人瑞夫妻，今年在弘道基金會的協助下，提供到宅圍爐服務，邀請到重量級貴賓副總統賴清德來陪伴吃團圓，而副總統賴清德也呼籲，年節期間弱勢長輩或獨老最需要陪伴關懷，希望地方政府與社會團體等相關單位，可以付出實際行動給予陪伴與關懷。

金山區重和里的蔡姓人瑞夫妻，其實是弘道基金會長期以來關懷的對象，今年年節將近，特別選訂前來進行到宅圍爐的活動，阿公阿嬤聽到副總統賴清德要來圍爐都相當期待，一起吃飯前，邀請副總統一起動手包年節必備的金元寶水餃，增添喜氣，而因應疫情升溫，副總統也提醒民眾與長輩要團結防疫一起度過難關。

副總統賴清德說，年節將近，弱勢長輩與獨老需要地方政府與善心團體的協助，希望大家一起來重視關懷長輩，加上目前疫情升溫，又恰逢年節期間，回台過年的民眾會越來越多，因此疫情恐怕要仰賴大家的一起守護，勤洗手、戴口罩保持安全距離，才能度過難關。

弘道基金會的獨居弱勢長輩關懷服務計畫，從以往的送年菜到家，至今提供更多的年節需求的服務，包括除舊佈新、年貨陪購物、到宅圍爐以及走春迎新等等，希望藉此為長輩帶來熱鬧的年節歡樂氛圍，把社會的溫暖帶給老人家。

賴清德 疫情 金山

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