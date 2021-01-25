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地面濕滑設施舊 汐止文化白雲公園要新貌

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區白雲文化公園設施老舊、地面濕滑，新北市議員張錦豪爭取市府老舊公園更新經費。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區白雲文化公園設施老舊、地面濕滑，新北市議員張錦豪爭取市府老舊公園更新經費。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區水源路附近的社區居住人口多，不過，緊鄰的白雲文化公園，因為遊樂設施老舊、地面濕滑，對小朋友來說，真的不安全，使用率很低，今(25)日新北市議員張錦豪召集相關單位人員現場會勘，爭取市府老舊公園更新經費，要讓公園有新氣象。

白雲里長陳俊地說，汐止水源路二段，過了跨康誥坑溪橋，就是文化白雲公園，雖然，環境不錯，不過，從民國93年興建到現在已經將近二十年，裡頭的設施不但老舊，最麻煩的就是汐止多雨，地面長期下來會有長青苔濕滑的現象，有安全上的疑慮，久而久之變的越來越少人來，之前就來會勘過了，希望這次改造，將水池填滿、中間做一個溜滑梯，還有環境做整理，成為里民休閒的新去處。

市議員張錦豪指出，去年底在審預算時有提出請市府農業局配合將文化白雲公園進行改造，尤其週邊都是社區大樓，居住2000多戶，希望這裡打造成為特色公園，針對地形高低差，做一個長形的溜滑梯等設施，爭取今年的老舊公園更新經費1200萬元，希望今年底可以完工。

汐止區副區長林明玲表示，文化白雲公園從民國93年興建至今將近二十年，現在市民朋友比較少上來，但是其實它又是一個環境非常優美的地方，如果更新完成可以提供給民眾非常棒的休閒去處，那公所已經爭取到市府景觀處老舊公園的更新計劃，希望透過改造成為民眾最喜歡的鄰里公園。

汐止 溜滑梯

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