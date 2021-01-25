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因應春節治安平穩 汐止警佈署機動派出所
為讓民眾平安歡度農曆春節，汐止警分局將配合新北市政府警察局規劃實施「110年加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，在人潮聚集地點(如遠雄購物中心、好市多賣場及轄內旅遊勝地等)設置「機動派出所」，務求貼近民眾為民眾提供優質服務及協助。
汐止警分局表示，犯罪預防及偵防並重、維持交通順暢及有效回應民眾需求，讓民眾在疫情狀況下亦能安心過好年過好節，更積極辦理期前協調會及主要幹部教育，期達社會治安平穩、交通順暢及民眾安心之目標。「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸均關乎民眾生命、財產、交通及居家安全。
警分局秘書室主任陳文雄表示，除交通及治安維護外，亦將比照往年持續於各人潮聚集地點為服務民眾，務求貼近民眾為民眾提供優質服務及協助，另一方面亦加強宣導「舉家外出住居所安全維護」服務工作，落實保障與服務民眾，讓民眾在110年農曆春節期間能倍感溫馨與安心。
汐止分局「機動派出所」設置地點在金龍湖（翠湖）風景區/好市多汐止店/汐止火車站廣場/遠雄購務中心/五指山涼亭/拱北殿等6處輪換設置服務；「舉家外出住居所安全維護」申請，可使用網路、撥打110專線及當地派出所電話或逕至當地派出所提出申請登記，期以落實【警察服務工作全年無休不打烊】，提供民眾優質的治安服務，讓民眾過一個順遂、如意的春節假期。
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