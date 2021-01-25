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因應春節治安平穩 汐止警佈署機動派出所

觀天下 / 記者李嘉文/汐止報導
汐止警分局在農曆春節人潮聚集地點設置「機動派出所」，貼近民眾為民眾提供優質服務及協助。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局在農曆春節人潮聚集地點設置「機動派出所」，貼近民眾為民眾提供優質服務及協助。 圖／觀天下有線電視提供

為讓民眾平安歡度農曆春節汐止警分局將配合新北市政府警察局規劃實施「110年加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，在人潮聚集地點(如遠雄購物中心、好市多賣場及轄內旅遊勝地等)設置「機動派出所」，務求貼近民眾為民眾提供優質服務及協助。

汐止警分局表示，犯罪預防及偵防並重、維持交通順暢及有效回應民眾需求，讓民眾在疫情狀況下亦能安心過好年過好節，更積極辦理期前協調會及主要幹部教育，期達社會治安平穩、交通順暢及民眾安心之目標。「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸均關乎民眾生命、財產、交通及居家安全。

警分局秘書室主任陳文雄表示，除交通及治安維護外，亦將比照往年持續於各人潮聚集地點為服務民眾，務求貼近民眾為民眾提供優質服務及協助，另一方面亦加強宣導「舉家外出住居所安全維護」服務工作，落實保障與服務民眾，讓民眾在110年農曆春節期間能倍感溫馨與安心。

汐止分局「機動派出所」設置地點在金龍湖（翠湖）風景區/好市多汐止店/汐止火車站廣場/遠雄購務中心/五指山涼亭/拱北殿等6處輪換設置服務；「舉家外出住居所安全維護」申請，可使用網路、撥打110專線及當地派出所電話或逕至當地派出所提出申請登記，期以落實【警察服務工作全年無休不打烊】，提供民眾優質的治安服務，讓民眾過一個順遂、如意的春節假期。

汐止 春節

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