淡北道經費停滯 洪孟楷籲中央盡速核定
塞車是每天上下班時刻淡水交通日常，而去年淡水河北側平面道路通過環保署二階環評後，原定去年底可以開工，但由於總經費63.05億元中，30.6億中央尚未核定補助，因此，立委洪孟楷則呼籲行政院盡速核定經費，別再拖延。
立法委員洪孟楷表示，淡北道過去由新北市政府向中央交通部提出「公共建設計畫」專案，申請補助，經過國發會送到行政院，現在公文還沒有動靜，北聯外道路計劃、可行性評估及最後的施工計劃都獲得中央、地方政府的支持，環評也通過最後審查，實在沒有道理繼續拖延下去。
洪孟楷表示，淡水人口愈來愈多，對外聯外道路始終都是在地人希望解決的問題，呼籲經費盡速核定，讓新北市政府可以如期開工，配合2024年淡江大橋，將可解決淡水每日交通塞車的大問題，也希望行政院別再拖延。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言