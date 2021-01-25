淡北道經費停滯 洪孟楷籲中央盡速核定

塞車是每天上下班時刻淡水交通日常，而去年淡水河北側平面道路通過環保署二階環評後，原定去年底可以開工，但由於總經費63.05億元中，30.6億中央尚未核定補助，因此，立委洪孟楷則呼籲行政院盡速核定經費，別再拖延。

立法委員洪孟楷表示，淡北道過去由新北市政府向中央交通部提出「公共建設計畫」專案，申請補助，經過國發會送到行政院，現在公文還沒有動靜，北聯外道路計劃、可行性評估及最後的施工計劃都獲得中央、地方政府的支持，環評也通過最後審查，實在沒有道理繼續拖延下去。

洪孟楷表示，淡水人口愈來愈多，對外聯外道路始終都是在地人希望解決的問題，呼籲經費盡速核定，讓新北市政府可以如期開工，配合2024年淡江大橋，將可解決淡水每日交通塞車的大問題，也希望行政院別再拖延。