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資深藝人來帶動唱 瑞芳老人開心來追星
由演藝人員發起的台灣優質生命協會，在瑞芳區服務已十三年，今年來到瑞芳區老人會致贈愛心物資，由資深藝人紀麗如、唐玲、林沖等帶動唱，長者們開心來追星，台灣優質生命協會希望鼓勵老人家積極參與社區互動，心情更加開朗。
瑞芳區長施玉祥表示，台灣優質生命協會由藝人發起招募志工舉辦活動，往年都是在建和安養堂為瑞芳區獨居長者服務，這次在寒冷的一月來到瑞芳第一市場三樓的瑞芳區老人會，與舞台下的老人家帶動唱，相當熱鬧，更有將九十歲上下的阿公阿嬤夫妻檔，開心起舞。
台灣優質生命協會秘書長紀寶如表示，此次參與藝人包括歌仔戲演員紀麗如，還有唐玲、文香等資深藝人，老人家都耳熟能詳，其中八十歲的歌手林松義，更是瑞芳區柑坪里在地人，引吭高歌，完全看不出罹患帕金森氏症和裝過心臟支架，他也鼓勵老人家要多多與社區鄰舍互動，才能心情愉快、抵抗身體老化。
活動中，也贈送志工們打的毛線帽、圍巾等保暖物品，以及愛心企業贊助的豐富物資，讓老人家在接連幾波寒流中，更加注重自身保養，也希望家人們有空多回家關心長輩的身體狀況，讓長者更安心健康地度過寒冬。
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