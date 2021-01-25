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台61線銜接台64線快速道路匝道 2024年完工

聯合報 / 記者張睿廷吳亮賢／新北即時報導
八里區中華路三段、商港路每日上下班時段皆會出現塞車，車陣延綿1公里，居民苦不堪言。記者張睿廷／攝影
八里區中華路三段、商港路每日上下班時段皆會出現塞車，車陣延綿1公里，居民苦不堪言。記者張睿廷／攝影

新北市八里區因為台61線車流湧入、地方人口增加，導致台64線八里端交流道尖峰時刻塞車嚴重，地方憂心未來淡江大橋通車、台北港發展起來，交通問題更嚴重；交通部公路總局已在規畫台61線銜接台64線南向匝道，近期發包，預計2024年完工，預期能有效紓解八里交通問題。

台64線八里端交流道旁的中華路三段、商港路每日上、下班時段都會湧入大量車潮造成塞車，車潮延綿1公里，居民苦不堪言，多次向地方民代反應。

新北市立法委員洪孟楷指出，市府近年積極在台北港招商，引進企業進駐，帶來就業人口，八里房價又比市區便宜，人口不斷增加，但政府的交通配套卻仍有不足。

洪孟楷表示，現在淡江大橋工程將商港路部分路段封住，導致許多車輛都無法從台64線起點台北港端交流道上快速道路，只能繞至八里交流道，車流量大增。

另外，目前台61線與台64線並無銜接，中間斷點在八里，外地用路人都得先下台61線至經過八里市區後，再從八里交流道上台64線快速道路，種種原因導致中華路三段與商港路塞車情形越來越嚴重。

新北市交通局認為，一輛大客車從橫向的中華路三段右轉上台64線快速道路平均會花上5秒，所以他們決定分流大、小客車來解決問題，未來會規定大客車僅能走縱向的商港路上台64線，讓小客車走橫向的中華路三段上交流道，增加車輛行進效率。

公路總局表示，為了解決淡江大橋通車後可能造成的塞車問題，他們已規劃設置台61線銜接台64線南向匝道，將興建雙向共2條引道，長度約1900公尺，工程期2年多，全案已設計完成，今年就會發包、動工，預計2024年完工啟用。

公路總局補充，商港路封路主因是當地正在施作淡江大橋第二標工程，預計今年底就會完工，屆時將不再封路，上台64線車流便可分散至台北港端、八里端交流道，塞車問題將會有所改善。

交通部已規劃設置台61線銜接台64南下匝道，預計2024年完工。(圖中匝道4為台61線銜接台64線引道、匝道3則為台64線銜接台61線引道)圖／交通部公路總局提供
交通部已規劃設置台61線銜接台64南下匝道，預計2024年完工。(圖中匝道4為台61線銜接台64線引道、匝道3則為台64線銜接台61線引道)圖／交通部公路總局提供

八里 塞車

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