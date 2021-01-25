小六生許博軒替家鄉發聲 導覽金山獨有「蹦火仔」

寒假到，新北市金山國小六年級學生許博軒變身新北市圖金山分館小小導覽員，為來訪的讀者介紹金山獨特文化資產、俗稱「蹦火仔」的傳統「磺火捕魚」技法，替自己家鄉文化發聲。

新北市立圖書館金山分館主任蕭千惠今天指出，「蹦火仔」為金山在地傳統的捕魚文化，也是全世界僅存的火把捕魚法，近年更登錄為新北市文化資產，金山分館特別建置了「磺火捕魚」在地知識學專區。

蕭千惠表示，館方希望以「在地故事自己說」的方式，讓大家為自己的家鄉文化發聲，因此結合社區資源培訓導覽員，許博軒是第一位通過培訓的小小導覽員。

許博軒說，從小就常到金山分館借書，今年因為看到「在地知識學專區」召募導覽志工，他認為很有趣、很有意義，父母也支持他透過這樣的體驗更認識生長地，所以報名參加培訓。

館方表示，上午適逢中角國小師生到訪金山分館，這是許博軒的處女秀，他事前還特別拍攝練習影片以修正表現，正式上場時不但沒有怯場，還會用自己的方式解說，淺顯易懂的說明讓不少聽導覽的同學頻頻點頭。

金山分館「磺火捕魚」在地知識學專區共分為「磺火之根」、「金火瞬間」以及「海的饋贈」三大主題牆，透過影像、文字、照片及相關漁具的展示，帶大家認識這項百年傳統捕魚技法的歷史緣由、漁具、捕魚原理及過程，感受獨特的「蹦火仔」文化，同時傳承磺火技藝的教育意義。