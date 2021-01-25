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新北路邊停車行動支付破700萬人次 延長優惠至年底

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市加碼延長行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠至今年12月31日。圖／新北交通局提供
新北市加碼延長行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠至今年12月31日。圖／新北交通局提供

新北市交通局推動路邊停車費行動支付優惠活動，使用人次突破700萬，也為市庫省下2680萬元的代收手續費，交通局今宣布，將節省的金額回饋民眾，加碼延長行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠至今年12月31日。

交通局停車營運科長許芫綺指出，交通局前年5月起推出首波行動支付優惠後，迄今每月已達31萬張單量，使用人次更是突破700萬，繳費占比破20%。

許芫綺表示，民眾只要下載與交通局合作的Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、LINE Pay Money、萬付通、遠傳friDay理財+等其中一家行動支付業者的App，並綁定車號，停車後就會收到App主動推播提醒訊息，不怕忘記繳費而被罰，還可隨時隨地完成繳費，

由於超商停車代收手續費以筆數計算，因此不論停車費多少，每張繳費單還是要收3.8元手續費，許芫綺說，行動支付也為市庫省下不少超商代收手續費，迄今累計省下2680萬元。

許芫綺表示，節省的代收手續費將回饋民眾，加碼延長行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」活動至12月31日，即繳滿2筆停車費即現折5元，今年1月1日起新加入使用行動支付繳費的用戶，可再享前3個月(90天)每筆路邊停車費88折優惠。

另外，新北市也全國首創自助計費App，民眾手機下載「停車大聲公App」或「易停網App」，三步驟：尋車位、啟計費、即繳費，即可快速完成停車費自助計費，更享有「前30分鐘1元」的優惠，推廣至已使用達7萬5千次，優惠將持續至今年12月5日。

新北市加碼延長行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠至今年12月31日。圖／新北交通局提供
新北市加碼延長行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠至今年12月31日。圖／新北交通局提供

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