聽新聞
test
0:00 / 0:00
三重區再添2座停車場 可供645汽車格最快年中完工
新北市爭取22案前瞻計畫補助興建停車場，副市長陳純敬今視察三重興穀國小和光榮國小地下停車場工程時表示，目前已完成4座，今年將再完成4座，其中三重這2座停車場進度超前，最快今年中旬完工，總計可提供645個汽車格，並將採全自動智慧停車服務系統。
陳純敬指出，三重區人口多達38.5萬人，為新北第4多人口的行政區，繼前年三重商工地下停車場完工啟用，光榮國小校舍共構地下停車場目前也已完成校舍及停車場結構體，進度達8成，預計今年中完成，可提供575個汽車位及145個機車位，風雨操場及自立廚房也預計在明年初完成。
陳純敬表示，另一座興穀國小地下停車場同樣為校舍共構，地上4層、地下1層，將提供70個汽車停車位。在校舍建築上，教室空間以「合院」形式層次配置，設計出如「埕」的開放空間，並結合棒球意象型塑主題式遊憩廣場，目前已完成校舍及停車場結構體，進度超前。
交通局長鍾鳴時表示，興穀、光榮國小地下停車場均提供車牌辨識系統、車位在席及智慧尋車等全自動智慧停車服務，停車場室內色彩將採分區分色，透過完善的指標牌示系統，為停車導引及空間辨識度加分，也將建置行動支付繳費功能。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言