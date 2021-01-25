疫情升溫 新北：學校育樂營課輔場地不得逾50人

由於目前已進入寒假，新北市長侯友宜今天臨時召開新冠肺炎應變會議並決議，各級學校所有育樂營、課輔，每場地一律不得超過50人；搭乘大眾運輸，非必要勿飲食。

新北市長侯友宜今天臨時召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）應變會議決議，新北市54家醫院將持續查核防疫SOP。除加護病房或安寧病房等特殊單位因病人病情說明需要或手術前說明等特殊狀況外，一律不許探病、陪病限1人。

各級學校育樂營及課業輔導，每場地一律不得超過50人，同時加強防疫作為，強化消毒及管制措施。運動中心、補習班、安親班（課照中心）、幼兒園，通令加強防疫措施。

侯友宜接受媒體聯訪時也針對桃園全市將要大消毒一事表示，「我們已經準備好，隨時做好大清消」。

至於寒假補習班跟安親班防疫，他表示，除量體溫及通風、戴口罩，更重要的補習班裡面也要做好清消，這些清消時間一定縮短，幾個小時就要清消一次，一定要把它做好、做到位。