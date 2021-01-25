冬令救濟不忘防疫 額溫槍成送暖物資

歲末年終，各地舉辦冬令救濟活動，善心人士捐物資送暖給弱勢民眾，今年受疫情影響，額溫槍也成為送暖物資之一；另有警友站針對弱勢家庭加碼每戶送出新台幣5000元的大紅包。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，防疫工作更需嚴謹。台中市女子美容商業同業公會連續12年舉辦冬令救濟活動，上午在西區模範街舉辦捐贈儀式，除發送泡麵、麥片等民生物資外，特別的是還有捐贈額溫槍。

獲贈額溫槍的「台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會」，理事長吳經民表示，協會收容女街友、受暴婦女，幫助他們重建心靈、調理身體後，協助他們重返社會，因應疫情關係，協會本有2支額溫槍，但都已相當老舊，收容婦女們每天進出需要量測體溫，新的額溫槍讓防疫工作更完備。

台中市女子美容商業同業公會理事長王新惟表示，受疫情影響，美容、美髮、美甲業今年也受到波及，營業額少了近2成，今年的捐款也減少，所以啟用公會的愛心基金，讓愛心不打折。活動結合愛心義剪、精油按摩等，讓寒士們能在年前整理形象、身心放鬆。

農曆春節將至，台中市清水警分局高美派出所結合高美警友站，在轄區舉辦愛心送暖活動，針對轄內20多名弱勢家庭、獨居長者關懷，除贈送白米、保溫瓶等物資，每戶還加碼5000元大紅包，期盼每人都能夠過個溫馨及快樂的春節。