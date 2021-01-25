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賴清德探望年近百歲老夫婦 盼讓更多老人家過個好年

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
副總統賴清德（左三）今天前往新北市金山區拜訪年近百歲的蔡姓老夫婦，與蔡家人一起包水餃話家常。記者邱瑞杰／攝影
副總統賴清德（左三）今天前往新北市金山區拜訪年近百歲的蔡姓老夫婦，與蔡家人一起包水餃話家常。記者邱瑞杰／攝影

副總統賴清德今天由弘道老人福利基金會安排，前往新北市金山區拜訪年近百歲的蔡姓阿公、阿嬤，與蔡家人一起包水餃，並在老屋前「圍爐」話家常。賴說，希望民眾跟各縣市政府、公益愛心團體一起幫忙，讓更多老人家過個好年。

賴清德今天中午在弘道董事長王乃弘陪同下，前往位在陽金公路旁的蔡家，探望99歲的蔡心婦、98歲蔡江來有夫婦。考量今年冬天特別冷，弘道準備圍巾、手套、毛帽、暖暖包等保暖物品送給兩人，賴貼心的為老太太披圍巾，為老先生戴毛帽。

蔡心婦夫婦和兩人因車禍腦部受傷的2兒子，目前都是弘道居家服務個案，接受洗澡、備餐、家務清潔等服務。兩老身體機能退化，行動不便，加上位在山腰，平日沒什麼地方可去。天氣好時，奶奶會坐在前院發呆，爺爺偶而會逗著狗玩。

蔡心婦的女兒說，幾個兄弟平時會輪流回家探望配媽跟二哥。媽媽前幾年失智，她發現朋友中也有父母失智，退化速度很快，但媽媽可能因為住在老家，對環境熟悉，所以狀況還不錯。

王乃弘指出，弘道從宜蘭到屏東常年關懷1萬多名長者，每年歲末年初會推出「寒冬助老，刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷服務計畫。近3年送出年菜近1400份，帶老人家出門吃圍爐餐近2200人，這兩年還舉辦過20場到宅圍爐，希望能讓長者感受到社會溫暖與年節歡樂時光。

副總統賴清德（左三）今天前往新北市金山區拜訪年近百歲的蔡姓老夫婦，與蔡家人「圍爐」話家常。記者邱瑞杰／攝影
副總統賴清德（左三）今天前往新北市金山區拜訪年近百歲的蔡姓老夫婦，與蔡家人「圍爐」話家常。記者邱瑞杰／攝影
副總統賴清德（中）今天前往新北市金山區拜訪年近百歲的蔡姓老夫婦，為老太太披上圍巾。記者邱瑞杰／攝影
副總統賴清德（中）今天前往新北市金山區拜訪年近百歲的蔡姓老夫婦，為老太太披上圍巾。記者邱瑞杰／攝影
副總統賴清德（中）今天前往新北市金山區拜訪年近百歲的蔡姓老夫婦，在蔡家門口貼上「牛轉乾坤」春聯。記者邱瑞杰／攝影
副總統賴清德（中）今天前往新北市金山區拜訪年近百歲的蔡姓老夫婦，在蔡家門口貼上「牛轉乾坤」春聯。記者邱瑞杰／攝影
副總統賴清德（左）今天前往新北市金山區拜訪年近百歲的蔡姓老夫婦，致贈新春紅包。記者邱瑞杰／攝影
副總統賴清德（左）今天前往新北市金山區拜訪年近百歲的蔡姓老夫婦，致贈新春紅包。記者邱瑞杰／攝影

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