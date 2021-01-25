疫情下仍堅持服務 里幹事工作堪稱萬能

新北市民政局今日舉行最後1梯次里幹事行動服務研習，近百位里幹事於台下聆聽分享講座。新北市長侯友宜稱讚，里幹事工作範圍廣非常辛苦，特別在疫情考驗下，還得協助防疫，對於工作的熱情令人十分感動。

新北今年推出里幹事六大行動服務，為了讓里幹事更上手工作內容，舉辦分4梯次的研習，前3次已於三重、汐止、新店等區域落幕，最後梯次請來民政局副局長楊志宏以及東南科大副教授陳莉榛分享實務專業，教導里幹事透過同理心與里民溝通，也強化里幹事服務與執行業務的能力。

新北里幹事在疫情爆發過去1年，服務超過8萬名居家檢疫，由於里幹事是居家檢疫民眾唯一能依靠的對象，常常得幫民眾跑腿、關心，其功勞絕不亞於站在第一線的醫護人員。

新北市長侯友宜特別感謝過去里幹事的付出，有時在服務民眾上的花費，還得自掏腰包支援，未來他也答應會幫里幹事爭取，看如何能減輕里幹事的經費負擔。

超過7年里幹事經歷的羅偉恩表示，平時下里最需要就是溝通能力，透過研習營了解到看問題、澄清問題原由以及選擇有效的解決方法，並用心聆聽市民需求。

另1名中和區里幹事管榮祥則說，近來關心居檢者身心健康已是里幹事生活日常，儘管辛苦但會努力完成個案關懷，做好防疫工作每個環節。