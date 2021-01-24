新北交安本土劇開播 區長、里長伯客串飆戲

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聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
首支在地化交通安全宣導影片拍攝場景在三重區正義公園旁路口，以行人路口穿越須知及車輛轉彎為宣導主題。圖／新北交通局提供
首支在地化交通安全宣導影片拍攝場景在三重區正義公園旁路口，以行人路口穿越須知及車輛轉彎為宣導主題。圖／新北交通局提供

為加強交通安全宣導，新北市交通局今年針對全市29個行政區的交通事故類型態樣分析，做為各區交安宣導重點，並找來在地的區長、里長等素人客串演出，在居民熟悉的街道路口拍攝交安宣導影片，以感同深受並提醒民眾對交通安全的重視。

首支在地化交通安全宣導影片由三重區長陳奇正和三重區里長聯誼會會長、維德里長姚振芳客串演出，拍攝場景在正義公園旁路口，以行人路口穿越須知及車輛轉彎為宣導主題。陳奇正說，除提醒銀髮長輩過路口時走斑馬線並遵守號誌，也請開車的朋友在轉彎時要提高警覺、注意視線死角，並停讓行人優先通行。

交通安全科科林昭賢指出，因為三重區很多類似市場周邊的巷道，民眾往往為一時方便而任意穿越馬路，造成憾事，去年因違規穿越馬路就造成1人死亡、338人受傷，因此特別以此題材拍攝宣導片。

交通局局長鍾鳴時表示，去年1至11月新北市交通事故30日內死亡人數計210人，每10萬人死亡率於六都排名次低。不過新北市城鄉差異大，各區交通環境及事故態樣不同，特別以在地化的方式宣導，讓民眾感同身受。

交通局表示，在地化交通安全宣導系列影片將透過臉書等網路社群貼文分享外，也將結合社會局、教育局、民政局等跨局處，在社區老人共餐、銀髮俱樂部、長青學苑等場所搭配宣導。首支影片可上新北交通族官網觀看。

三重區長陳奇正(左3)和三重區里長聯誼會會長、維德里長姚振芳(右3)客串演出交安宣導片。圖／新北交通局提供
三重區長陳奇正(左3)和三重區里長聯誼會會長、維德里長姚振芳(右3)客串演出交安宣導片。圖／新北交通局提供

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