表揚生命小鬥士 新北259學子獲靈鷲山普仁獎

靈鷲山普仁獎頒獎典禮陸續在全台各地舉辦，表揚逆境中仍奮發向上的學子，新北市共分A、B、C等3區，有259位學子得獎，今日上午在新莊農會舉行B區頒獎典禮，表揚90位普仁小太陽。

靈鷲山指出，普仁獎自2003年推動迄今，著重學生品德與孝行，透過學校師長推薦，志工實地家庭訪問，評選過程嚴謹，18年來全台累計8745位國中、小學生脫穎而出。

今頒獎的新北B區包含中和、永和、新莊、平溪、貢寮、瑞芳、汐止、深坑、石碇、金山、萬里，今年有142位學生參加選拔，經複選共有90位孩子獲得殊榮，國小24位、國中66位。其中，瑞芳國中葉俊祥、丹鳳高中附設國中吳逸琳、平溪國中劉家佑、貢寮國中黃品慈、民安國小李金鴻5位獲推薦入圍全國普仁獎。

靈鷲山表示，李金鴻由年邁的奶奶照顧長大，平日協助家務、照顧年事高又臥病在床的爺爺，去年奶奶因太過勞累引發小中風，他也貼心陪伴做復健，平日還會幫忙按摩。更在班上更當選模範生；8年級的吳逸琳，父親意外早逝，體恤母親工作辛勞，主動分擔家事，細心協助照顧重症的弟弟，在校課業也表現優異，擔任小老師及直笛社社長。