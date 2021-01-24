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表揚生命小鬥士 新北259學子獲靈鷲山普仁獎
靈鷲山普仁獎頒獎典禮陸續在全台各地舉辦，表揚逆境中仍奮發向上的學子，新北市共分A、B、C等3區，有259位學子得獎，今日上午在新莊農會舉行B區頒獎典禮，表揚90位普仁小太陽。
靈鷲山指出，普仁獎自2003年推動迄今，著重學生品德與孝行，透過學校師長推薦，志工實地家庭訪問，評選過程嚴謹，18年來全台累計8745位國中、小學生脫穎而出。
今頒獎的新北B區包含中和、永和、新莊、平溪、貢寮、瑞芳、汐止、深坑、石碇、金山、萬里，今年有142位學生參加選拔，經複選共有90位孩子獲得殊榮，國小24位、國中66位。其中，瑞芳國中葉俊祥、丹鳳高中附設國中吳逸琳、平溪國中劉家佑、貢寮國中黃品慈、民安國小李金鴻5位獲推薦入圍全國普仁獎。
靈鷲山表示，李金鴻由年邁的奶奶照顧長大，平日協助家務、照顧年事高又臥病在床的爺爺，去年奶奶因太過勞累引發小中風，他也貼心陪伴做復健，平日還會幫忙按摩。更在班上更當選模範生；8年級的吳逸琳，父親意外早逝，體恤母親工作辛勞，主動分擔家事，細心協助照顧重症的弟弟，在校課業也表現優異，擔任小老師及直笛社社長。
9年級的黃品慈，雖罹患遺傳性疾病，仍積極認真學習，並幫忙照顧生病的哥哥，協助洗澡、照料吃食等，甚至利用課餘時間，到長照協會陪伴老人聊天、散步，小小年紀發揮無私大愛；瑞芳國中葉俊祥則與行動不便的外婆相依為命、協助家務，在校課業名列前茅，擔任班級幹部與小老師，繪畫與舞蹈方面都有傑出表現，曾獲多項比賽佳績。
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