南門市場百年歷史 老台北人採買年貨首選好味道

擁有百年歷史的台北市南門市場，現在正在改建中，儘管攤商暫時安置於中繼場，但老味道仍是台北人採辦年貨首選。其中，南門市場內的「翔記」獲選經濟部樂活名攤5星認證。產發局長林崇傑說，南門市場是台灣的獨特市場，大江南北貨匯集，未來改建後，南門市場將有三鐵共構，不僅是社區型市場，更是台北市的觀光亮點。

被柯文哲視為市場改建指標的南門市場案，原市場去年10月8日拆除、11月17日動土，預計2022年1月14日舉辦上梁典禮及後續工程。現正安置於中繼場的南門攤商，過去就以南北乾貨、臘味和大江南北各省菜色、熟食聞名。

其中，「翔記」是以台灣風味美食於市場占據一席之地，除獲經濟部109年度樂活名攤5星認證，老闆王俊翔表示，南門市場競爭激烈，沒兩把刷子很快就被淘汰，他最大感動就是回流客不斷增加、老行家給予的肯定，至於推薦的拿手菜餚為鹽水果凍雞、甘蔗果凍雞、脆皮燒肉等。