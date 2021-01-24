新北宮廟齊揮毫 大師獻技之際更盼推廣書法

新北市不少宮廟今日皆舉辦新春揮毫送春聯活動，在疫情考驗下，仍有許多民眾前來提前感受過節氣氛。在提筆祝福的同時，書法家皆表示，台灣書法界後輩少，透過新春祝福，希望能讓更多民眾認識書法進而投入其中。

上午新北市議員劉美芳服務處在慈惠宮舉行的揮毫活動，邀請曾到市議會提筆的吳新助老師、前新北市書法協會理事長唐菁等多名大師相挺。

過去多次舉辦書法展的唐菁透露，他非常熱衷現場寫書法送給民眾，比起印製好的春聯，自己寫得更具生命力。同時唐菁也點出，相較於對岸，台灣給予後輩學習書法資源較少，有種逐漸沒落的感慨。

另1名老師吳新助認為，在學習書法過程不只是提筆寫字，必須精氣神集中，心無雜念才能寫出漂亮的書法字，是很好磨練身心的方式。

同樣在宮廟舉行揮毫送春聯活動，何博文服務處從上午板橋接雲寺到下午庭天宮，出席庭天宮的書法老師洪金蓮同樣提及台灣書法界後繼無人的窘境。她說，比起上書法課，應該讓更多人認同書法是門藝術，透過親筆寫下，將書法美學融入在生活中，能寫得出來都是對自己的肯定。

新北市教育局表示，市府每年有補助硬體經費給發展書法特色學校如莒光、天生、淡水、溪洲、興穀等國小，同時也辦理小學軟、硬筆書法比賽及推廣活動，盼培養學生從中修身養性，欣賞文字之美。