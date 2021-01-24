十四張歷史文化將異地重組 文史團體籲設專區
配合捷運環狀線周邊開發，新北市府推動「新店十四張B單元區段徵收案」，其中明記堂古厝門樓及既有大坪林圳系統等，因不具文資身分，市府研議移到鄰近公園用地重組保存。但文史工作者表示，文化資產一旦遷移就喪失原本風貌，呼籲市府應保留原地，若真得異地重組，也應設立新店十四張文化專區，統一規畫保留。
現存的明記堂古厝門樓、大坪林圳系統及過水橋，位於新店十四張B單元區段徵收案的商業及住宅區，新北市都委會去年11月審議後，規畫將大坪林圳系統及過水橋異地保存至公園用地，明記堂古厝門樓則交由文化局評估移至央北傳統建築群聚園區，與其他劉氏古厝一同保存。
不過新北市文化局去年12月召開劉氏古厝重組工程協調會議後，因明記堂古厝門樓未具文資身分，且已規畫重組的利記公厝門樓較明記堂門樓略為宏偉，決議尊重文資審議結果，不將明記堂門樓重組於基地內，交由城鄉局評估移至其他公園用地。
新店溪守護聯盟水圳研究者梁蔭民表示，歷史文物一旦拆遷，就喪失原有風貌，將持續爭取保留原地，若真得異地重組，呼籲市府應新闢十四張文化專區，統一保留現存的歷史文物；文史工作者施其陽則說，希望市府在整地時，先不要移除文物，並與開發商討論，結合在地文史規畫建築物，尋求保留原地的可能。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言