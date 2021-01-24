十四張歷史文化將異地重組 文史團體籲設專區

配合捷運環狀線周邊開發，新北市府推動「新店十四張B單元區段徵收案」，其中明記堂古厝門樓及既有大坪林圳系統等，因不具文資身分，市府研議移到鄰近公園用地重組保存。但文史工作者表示，文化資產一旦遷移就喪失原本風貌，呼籲市府應保留原地，若真得異地重組，也應設立新店十四張文化專區，統一規畫保留。

現存的明記堂古厝門樓、大坪林圳系統及過水橋，位於新店十四張B單元區段徵收案的商業及住宅區，新北市都委會去年11月審議後，規畫將大坪林圳系統及過水橋異地保存至公園用地，明記堂古厝門樓則交由文化局評估移至央北傳統建築群聚園區，與其他劉氏古厝一同保存。

不過新北市文化局去年12月召開劉氏古厝重組工程協調會議後，因明記堂古厝門樓未具文資身分，且已規畫重組的利記公厝門樓較明記堂門樓略為宏偉，決議尊重文資審議結果，不將明記堂門樓重組於基地內，交由城鄉局評估移至其他公園用地。