10年耗資逾3500萬 樹林鹿角溪公園4期全數完工

近日新北市樹林區鹿角溪公園第4期工程完工並啟用，從台北縣時期規畫至今超過10年，耗資超過3500萬的鹿角溪公園成為自中和錦和、三重三民公園後，新北第3座全齡化公園，距離山佳火車站只要5分鐘路程加上陸續完成的周邊建設，為當地帶來全新樂活圈。

鹿角溪公園在2012年首期工程鄰里休閒區落成後便啟用，占地約2000平方公尺。工務局表示，鹿角溪起初不像現在有4期完整規劃，而是每個時期滾動式調整規劃，才有後續的工程，不過在首期工程後卻因公有地被民眾占有違建而延宕進度。

新工處工務科長張哲銘說，市府不希望用公權力方式強制拆除違建，因此在2期之前花上不少時間與占據公有地的民眾溝通，才逐步獲得民眾同意搬遷。將公有地回收後，鹿角溪第2期兒童遊戲場及第3期銀髮體健區，分別在2018、2019年完工啟用。

第4期工程則在2017年開始規劃，以「熱血信念，青春無限」定位，除建造籃球場外還將前3期工程一併湊。不過第4期工程同樣碰上預定地被工廠占去的問題，新工處出面協調後才獲得民眾同意遷走，完工後公園不只離火車站只要走路5分鐘，園內步道系統也更完整。

張哲銘指出，第4期之後，鹿角溪公園功成算告一段落，4期下來花費超過3500萬，總面積達7022平方公尺。至於在前2期完工後有民眾抱怨太難停車的問題，張哲銘回覆，每期工程都有在周遭畫停車格，停車需求多在晚上，白天到公園不至於找不到車位。