北市國樂團公帑招待政商貴婦？ 團長駁斥非經營個人人脈

台北市文化局轄下的北市立國樂團，團長鄭立彬今年4月即將任期屆滿，不過蘋果日報今報導，有民眾爆料，指鄭立彬卸任前，疑動用公家資源辦音樂會，經營個人人脈，除上班時間辦活動外，還疑違規飲酒。聯合報記者致電鄭立彬，鄭立彬表示，舉辦感恩音樂會是為感謝企業之友會過去的支持，絕無經營個人人際關係，甚至音樂會現場酒水也是企業提供，無公家預算採購。

鄭立彬今天表示，這場音樂會屬感恩音樂會，使用公家經費舉辦完全沒有疑慮，是為感謝去年企業之友會的成立後，大力協助國樂團的行銷與購票，也為了宣傳1月底即將在中山堂舉辦的「當金蓮成熟時音樂劇。至於國樂團並無編列經費採購酒水，現場酒水都是由企業家提供給來賓使用，

對於被質疑辦音樂會經營個人人脈，鄭立彬說，從邏輯上來說，卸任前完全沒有這個需要，之所以辦這個感恩音樂會，是希望將企業支持的基礎，留給樂團及下一任團長，而他之所以會在去年九月推動企業之友會，是希望擴大欣賞國樂的族群，不要僅限於學生及國樂愛好者，而是希望有更多的企業一同支持國樂。

對於卸任前竟遭爆料指控，鄭立彬說，在公家機關做事，這種事難免會遇到。

根據媒體報導，鄭立彬是在2020年12月29日上班時間，在國家音樂廳舉辦音樂沙龍媒體發布會，據媒體報導，這場盛會動支公家將近13萬元預算，甚至為規避採購法，還刻意將預算拆標，就不需要公開招標，至於出席人士卻無線上媒體，多是學術界教授、商界、醫界人士，甚至還有貴賓在出席名單上的頭銜寫著「貴婦」。

媒體報導，投訴的人士指控，過去北市國完全沒有辦過這樣的活動，質疑團長是為經營個人人脈。對於媒體的指控，鄭立彬今天回應，舉辦感恩音樂會是為了感謝企業之友會過去的支持，絕無經營個人人際關係，甚至音樂會現場的酒水也是企業提供，並非無公家預算採購。