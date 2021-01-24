文史團體推新店大坪林圳正名 要求文化局道歉重啟調查

新北市新店區大坪林圳有280年歷史，為先民引水灌溉的重要水道，水圳源頭處的輸水隧道也被新北市府訂為市定古蹟「瑠公圳引水石硿」。不過文史團體表示，依文獻記載，應正名為「大坪林圳引水石腔」；開墾先民十四張陳氏家族的後人也批評，文化局錯指水圳為劉氏家族開鑿，應公開道歉，並重啟調查、正名。文化局回應，名稱經由文資委員會審議，無違背史實，另開圳皆是先賢共同成就，未認定為單一家族功勞。

文史團體及十四張陳氏家族後人陳明雄管理人、陳北辰監察人等人，今召集陳氏宗親家族，在新店區開天宮召開記者會，批評文化局捏造大坪林開圳歷史真相。

新店溪守護聯盟水圳研究者梁蔭民指出，當年郭錫瑠(瑠公圳起建者)想引水往台北，設計以石腔引水，因遇困難停擺，後由大坪林五庄墾首蕭妙興領導其他墾戶接手才完成，並由在地墾戶管理和運用，且依文獻記載應為「腔」字而非「硿」，「文化局應把誤稱的瑠公圳石硿正名為大坪林圳石腔，才是忠於史實的態度。」

文史工作者施其陽表示，去年3月文化局發布關於劉氏古厝異地重組的影片，有學者錯指劉家為大坪林圳開墾者，根本是「指鹿為馬」，依清乾隆38年的文獻記載，五庄墾戶並無劉家，其中陳氏才是最早的墾戶；陳北辰表示，文化局對開圳史誤解，還刊載於官方臉書，令人遺憾、悲憤，若無具體回應，不排除率宗親至新北市府前抗議。

對此文化局回應，經文資委員審議，雖日治時期文獻載為「石腔」，但正確有待商榷，宜回歸漢人用字習慣「石硿」較符合用字事實；另大坪林圳的興築，郭錫瑠具原始功勞，且瑠公圳水源最早取自新店溪上游青潭，透過石硿灌溉大坪林圳，取瑠公圳也涵蓋大坪林圳在內，與史實並不相違。