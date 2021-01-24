工廠放養犬隻不顧好 當心遭開罰！

去年底新北市動保處配合塭仔圳重畫區計畫，在重畫區1區清查超過1500家廠商，發現289隻廠家犬未做登記，已協助其中195隻登記，剩餘預計1月底完成。動保處處長楊淑方表示，工廠如果沒幫狗植入晶片、結紮、打狂犬病疫苗等，勸導不聽至少得吃上8萬3千元罰鍰。

清查流浪狗是動保處重視的工作項目，先前五股垃圾山試辦計畫就有與市府都市計畫範圍合作的先例。這次陸續清查塭仔圳重劃區周遭廠家，由於範圍內沒有民間狗場，流浪狗數量較少，多數都是工廠飼養。

不過，清查過程中，動保處偶爾會遇到廠家不配合，不承認有飼養狗而是出於好心餵養附近流浪狗。楊淑方說，動保處會利用軟硬兼施的方式，一方面提供免費寵物登記如打晶片、疫苗等並勸說廠家，另方面警示若沒登記又勸導不聽，動保處有權利開罰，才讓廠家願意將狗納入名下成為自家犬。

動保處提醒，比起一般家犬，工廠有許多放養在外的犬隻，一定落實打晶片登記，否則將開罰3千以上1萬5以下；登記後若沒給狗結紮與施打狂犬疫苗，分別可處5萬以上25萬以下與3萬以上15萬以下罰鍰。

這次清查塭仔圳重畫1區廠家犬，動保處已免費幫195隻廠家犬登記與施打疫苗，剩餘94隻預計1月底完成，2月起將陸續清查重畫2區廠家，總計將清查超過3千家廠家。動保處呼籲，飼主須善盡寵物管理責任，動保處會持續替當地犬隻協助登記及疫苗注射。