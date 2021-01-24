寒假不知去哪玩？ 快來貢寮造訪特色小漁村

新北市貢寮卯澳社區於寒假期間推出卯澳漁村導覽小旅行，邀民眾在這段期間造訪極具特色的傳統小漁村，跟隨導覽員腳步，細細探尋傳統漁村的魅力。漁村現在正推出「里海小學堂」課程，歡迎大家來DIY製作石花凍、認識海女文化，不只好吃、好玩，還能認識傳統漁村。

貢寮福連里長吳文益表示，里海的精神為人類與沿海環境的和諧關係，因里長為改善漁村人口不斷流失的問題，積極推動社區的漁村導覽旅遊，並向漁業署提出農村再生計畫，搭配新北市政府、國立海洋大學及漁村當地漁民攜手將當地海女海男文化、漁具展示、石花菜採集、九孔養殖等產業轉型為具有服務性質的體驗旅遊，同時活化社區活動中心二樓空間，轉型為「里海小學堂」。

里海小學堂作為傳達漁村文化資訊、歷史故事、漁業器具、文物與創作等具有多功能的服務空間，提供室內導覽解說，由卯澳的漁民和海女協助民眾教學體驗，透過漁民實際帶領遊客瞭解當地海洋環境與生態、漁業歷史文化、產業現況、特色資源與地景等，民眾還可藉由體驗石花菜實作課程，了解卯澳海女文化及當地海菜，放置由當地居海女採集及加工生產之石花菜產品，以直售站概念，支持當地海女及漁村文化。

新北市漁業處表示，市府在活化轉型漁港與漁村上已行之有年，除了打造萬里蟹和貢寮鮑品牌外，還致力改善當地漁村成為生活體驗型的漁村旅遊，期望里海小學堂建置後，在里海的精神發展下，提升觀光效益、促進青年回流、增加就業機會及活化當地漁村，逐步發展具有卯澳漁村特色的地方產業，達到漁村永續發展的目標。