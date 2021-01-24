疫情嚴峻衝擊徵才 北市觀光餐飲業商家數下降2成

北市勞動局就業服務處各就服站，每周會舉辦區域性小型徵才活動，其中以觀光餐飲業為大宗，比例均達7成以上，但疑受到新冠肺炎疫情影響，將於本月27、28日參加徵才活動的餐飲服務業商家數下降2成，勞動局長陳信瑜表示，已邀集13家企業釋出397個職缺，最高月薪達41K。

就服處指出，此次徵才活動於27日在北投就服站舉辦；28日在艋舺、西門、信義、景美就服站及南港東明青銀站舉辦；寒假到來，但國內因疫情導致參加徵才業者減少釋出職缺，儘管如此，就服處仍積極開發優質廠商，讓求職者於歲末轉職潮中，依然有更多選擇。

陳信瑜表示，「貳樓餐飲」不畏發燒疫情，本月起大舉徵才，釋出近百個職缺，儲備幹部及內場正職人員起薪35K至41k；以「日式勝政豬排」聞名的「慕里諾國際（股）份有限公司」則釋出起薪40k的主廚、儲備店長及幹部職缺。

另外，此次兼職、計時人員職缺中，時薪最高可達190元，時薪調伏大、工作易入手，適合寒假短期打工、中高齡求職者及二度就業民眾。除餐飲服務人員外，也有國小輔導老師、主管秘書、司機、美容師、點訪員、照服員等職缺，行業別相當多元。

就服處指出，除了上述業者外，參加這次徵才的商業還有台北市私立橙林文理短期補習班、媚登峯、爭鮮、財團法人台灣省私立健順養護中心、台北市私立愛關懷居家長照機構、肉多多、雨潔綠能、全家便利商店、瘋狂志瑞娛樂、潤泰建設、VivaTV美好家庭購物等。

陳信瑜強調，就業媒合服務完全免費，但因應秋冬疫情嚴峻轉變，參加各就服站現場徵才活動的求職者，除需配合就服站量體溫、酒精消毒外，也須全程戴口罩，相關徵才活動可至台北人力銀行OKWORK網站（https://www.okwork.taipei）查詢。