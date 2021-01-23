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超人力霸王現淡海輕軌 小粉絲搶拍照打卡

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
日本經典IP「超人力霸王」推出「劇場版超人力霸王大河－新世代終結黑暗」，還與新北淡海輕軌合作打造「超人力霸王主題列車」，不少粉絲前往搶拍。記者王敏旭／攝影
日本經典IP「超人力霸王」推出「劇場版超人力霸王大河－新世代終結黑暗」，還與新北淡海輕軌合作打造「超人力霸王主題列車」，不少粉絲前往搶拍。記者王敏旭／攝影

日本經典IP「超人力霸王」推出「劇場版超人力霸王大河－新世代終結黑暗」，暌違10年終於在台灣上映劇場版，本次還與新北淡海輕軌合作，即日起至2月15日打造「超人力霸王主題列車」，今早就有許多粉絲前往搭乘，拍照打卡。

淡海輕軌車廂車門，目前已能看見超人力霸王大河、風馬、泰坦斯，以及反派怪獸葛利姆德，車廂頭尾則有「劇場版超人力霸王大河－新世代終結黑暗」的大片布置牆面，拉環上還有大河、風馬、泰坦斯3名英雄的英姿。

曾在網路爆紅的「超人力霸王家庭」的Jessica Chen，也在寒假一開始，帶著孩子來淡海輕軌朝聖唯一超人力霸王的主題列車；「超人力霸王亞空間」林姓版主則發起揪團，買下淡海輕軌交通一日票，搭乘主題列車玩一整天。

邱姓網友則說，他的小孩為了搭乘列車，連上廁所都要拿起力霸王圖鑑來複習，除了朝聖主題列車外，今也與朋友一起裝扮遊玩淡水。

日本經典IP「超人力霸王」推出「劇場版超人力霸王大河－新世代終結黑暗」，還與新北淡海輕軌合作打造「超人力霸王主題列車」，不少粉絲前往搶拍。記者王敏旭／攝影
日本經典IP「超人力霸王」推出「劇場版超人力霸王大河－新世代終結黑暗」，還與新北淡海輕軌合作打造「超人力霸王主題列車」，不少粉絲前往搶拍。記者王敏旭／攝影
日本經典IP「超人力霸王」推出「劇場版超人力霸王大河－新世代終結黑暗」，還與新北淡海輕軌合作打造「超人力霸王主題列車」，不少粉絲前往搶拍。記者王敏旭／攝影
日本經典IP「超人力霸王」推出「劇場版超人力霸王大河－新世代終結黑暗」，還與新北淡海輕軌合作打造「超人力霸王主題列車」，不少粉絲前往搶拍。記者王敏旭／攝影

淡海輕軌 劇場

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