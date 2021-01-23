超前部署2022？柯文哲頻帶黃珊珊跑行程 變身大廚送暖

2022年九合一大選後年登場，各陣營都已「超前部署」，勤跑活動耕耘基層加強曝光度。身兼民眾黨的台北市長柯文哲也不例外，出席各類活動，必帶上愛將黃珊珊，今上午柯文哲出席「歲末送暖」活動，還同框東森集團總裁王令麟；現場柯、王互動密切，致詞時更互捧，大方展現兩人好交情。

柯文哲今天上午率領副市長蔡炳坤、社會局長周榆修，以及副市長黃珊珊等市府團隊，出席萬華日祥區民活動中心舉辦的歲末送暖活動。東森集團動員旗下直消電商捐贈市值近60萬元、共150份火雞大餐，再由莊敬高職師生分裝成2000份餐盒，致贈給具福利身分的市民。此外，議員應曉薇還自掏腰包10萬元，準備2000件發熱衣，讓市民享用愛心火雞餐盒之外，還能穿衣保暖，順利度過寒冬。

柯文哲致詞時不忘感謝東森，他說，送愛活動要圓滿，需要有很多人來參與。首先，要有東森集團捐火雞；再來，要有莊敬高職幫忙切火雞、分裝入盒；最後是里長們幫忙分送，這樣善行才能完整。

王令麟致詞說，東森直消電商捐贈每隻五公斤的大火雞，這也是台灣農民的特產。2020到現在，台灣農民非常辛苦，所以我們作為銷售平台，盡量幫忙。話鋒一轉，王令麟也大讚柯P，儘管疫情持續不斷，但深信台北市在柯文哲的帶領之下，一定能天佑台北、台灣，一定能夠平安。

兩人一來一往，毫無保留地互相讚美，柯、王交情甚好已不是秘密，前年4月，柯文哲邀請王令麟出席智慧城市論壇；前年11月，柯王兩人共同認養陽明山櫻花樹，至今仍不間斷；去年6月，王令麟致贈2輛長照車、總市值超過200萬元給北市社會局；去年7月，王令麟也應邀出席雙城論壇；去年9月，柯文哲亦赴東森購物台，首度化身購物專家，推廣台北市在地茶葉。