快訊

學測數學答案看這！較去年難計算複雜 全中教估頂前均3標下滑2級

邱淑媞舉「4點要命錯誤」批指揮中心 蘇揆反擊：不缺風涼話

淡水加開夜班跳蛙公車 天元宮附近20分內到家

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局協調淡水客運，自周一（25日）起平日晚上10點加開「捷運淡水站–水梘頭」夜班跳蛙公車。圖／新北交通局提供
新北交通局協調淡水客運，自周一（25日）起平日晚上10點加開「捷運淡水站–水梘頭」夜班跳蛙公車。圖／新北交通局提供

許多新北淡水地區民眾都須到台北市上班，但常常搭不到返家的末班公車，新北交通局協調淡水客運，自周一（25日）起平日晚上10點加開「捷運淡水站–水梘頭」夜班跳蛙公車，讓天元宮周邊晚歸民眾，20分鐘就能安全回到家。

淡水地區通勤通學的民眾經常面臨交通問題，近期淡海輕軌通車，淡江大橋正興建中，另還有淡北道路也在公告招標，新北交通局也針對台二線竹圍路廊的交通車流狀況，開闢由淡水出發的跳蛙公車路線，盼民眾也能搭乘大眾運輸工具。

交通局運輸管理科長林詩欽說，淡水地區民眾下班搭乘捷運返回淡水時間都偏晚，部分公車路線則已過末班發車時間，像是住在天元宮附近的民眾平常所搭乘的875路線公車，末班車是晚上9點20分，許多晚歸民眾無法感上ㄡ

林詩欽指出，自25日開始平日周一到周五晚上10點，自捷運淡水站發車的夜班跳蛙公車，在市區停靠7個站位後就直達水梘頭地區，約莫20分鐘就能返家。

林詩欽表示，跳蛙公車比照一般市區公車可以使用1280定期票或電子票證刷卡搭乘，也能預先利用跳蛙公車App購票選位，若是購買月票可在享67折優惠。

淡水 新北

延伸閱讀

溝蓋鬆動釀噪音擾住戶 淡水議員要求改善

防疫避群聚 淡水公所提前拆節慶燈飾

海風河水侵蝕木板 淡水客船碼頭翻新啟用可賞美景

淡水、汐止交通有解？全新聯外道路開始招標 預計4-5年完工

相關新聞

8旬獨居老翁50年黑戶人生 農曆年前終獲身分證

8旬獨居婁姓男子去年昏倒路邊被送醫，意外揭露他竟長達50年沒有身分證、更沒有健保，車禍傷口因此潰爛壞死。經新北板橋戶所抽...

北市都發局長黃景茂萌辭意 傳將前進中央任職

北市府都發局長黃景茂萌生辭意，外傳將在1月底辭職，前進中央擔任國家住宅及都市更新中心執行長。黃景茂則對此不願多談，僅表示...

海風河水侵蝕木板 淡水客船碼頭翻新啟用可賞美景

新北淡水老街旁的淡水客船碼頭，長期受河水、海風侵蝕，碼頭設備老化快速，新北交通局指出，去年底整修淡水客船碼頭，更換全新的...

淡水加開夜班跳蛙公車 天元宮附近20分內到家

許多新北淡水地區民眾都須到台北市上班，但常常搭不到返家的末班公車，新北交通局協調淡水客運，自周一（25日）起平日晚上10...

黃景茂將辭都發局長去中央 柯文哲證實：他被挖角

台北市都發局長黃景茂確定離開市府，將前往國家住宅及都市更新中心擔任執行長。台北市長柯文哲今天受訪時證實此事，並表示黃景茂...

石門女青農返鄉種有機 苦瓜乾、橘片與洛神花乾創通路

新北市石門區是台灣最北端的行政區，周邊有富貴角與白沙灣等著名景點，在這北海岸浪漫的風景區附近，有不少返鄉青農，其中女青農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。