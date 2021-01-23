淡水加開夜班跳蛙公車 天元宮附近20分內到家
許多新北淡水地區民眾都須到台北市上班，但常常搭不到返家的末班公車，新北交通局協調淡水客運，自周一（25日）起平日晚上10點加開「捷運淡水站–水梘頭」夜班跳蛙公車，讓天元宮周邊晚歸民眾，20分鐘就能安全回到家。
淡水地區通勤通學的民眾經常面臨交通問題，近期淡海輕軌通車，淡江大橋正興建中，另還有淡北道路也在公告招標，新北交通局也針對台二線竹圍路廊的交通車流狀況，開闢由淡水出發的跳蛙公車路線，盼民眾也能搭乘大眾運輸工具。
交通局運輸管理科長林詩欽說，淡水地區民眾下班搭乘捷運返回淡水時間都偏晚，部分公車路線則已過末班發車時間，像是住在天元宮附近的民眾平常所搭乘的875路線公車，末班車是晚上9點20分，許多晚歸民眾無法感上ㄡ
林詩欽指出，自25日開始平日周一到周五晚上10點，自捷運淡水站發車的夜班跳蛙公車，在市區停靠7個站位後就直達水梘頭地區，約莫20分鐘就能返家。
林詩欽表示，跳蛙公車比照一般市區公車可以使用1280定期票或電子票證刷卡搭乘，也能預先利用跳蛙公車App購票選位，若是購買月票可在享67折優惠。
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