黃景茂將辭都發局長去中央 柯文哲證實：他被挖角

台北市都發局長黃景茂確定離開市府，將前往國家住宅及都市更新中心擔任執行長。台北市長柯文哲今天受訪時證實此事，並表示黃景茂是被中央挖角；黃景茂則表示，過去在營建署工作9年，所以中央希望他能去幫忙。

柯文哲上任六年來面臨各項爭議，包括大巨蛋、社子島、大灣北段等，雖然黃上任後，前年8月通過小巨蛋都審，解決柯的難題，但近日又因為明倫社宅租金過高備受質疑。

柯文哲今天受訪時證實，黃景茂被中央挖角，要離開都發局去住都中心擔任執行長。對於議員稱黃景茂都是在「幫柯文哲擦屁股」一說，柯文哲回應「唉呀！不能這樣說啦，他幹的好好的」，覺得黃被挖角很可惜。

黃景茂則向記者透露，是中央邀請他去擔任執行長，希望可以協助興建社宅，因為過去有9年都在營建署工作，對這部分的議題比較熟悉，「所以中央對我比較熟啦」。

台北市政府發言人陳智菡說，中央是在這1、2個月來詢問黃是否願意去住都中心，至於離開時間則尚未確定；陳智菡表示，北市社宅興建與計畫成果豐碩，中央有需求主動來借將，柯文哲認為社宅的推動需要中央地方協力，也樂見黃景茂將台北經驗帶到中央，希望早日實現居住正義。