石門女青農返鄉種有機 苦瓜乾、橘片與洛神花乾創通路

新北市石門區是台灣最北端的行政區，周邊有富貴角與白沙灣等著名景點，在這北海岸浪漫的風景區附近，有不少返鄉青農，其中女青農高曉涵3年多前回到石門家鄉，與父親一起經營農場，已取得有機認證，農場主要栽種季節有機蔬菜，近年更嘗試製作苦瓜乾、橘片與洛神花乾等手工加工品，開創市場新通路。

30出頭的高曉涵大學主修國際貿易系，畢業後在台北從事服務業，工作期間常返鄉探望家人，並聽聞父親倡導有機栽種與食安理念，使她在心中種下嚮往的種子，加深返鄉務農的決心。3年多前辭退原有工作回到石門老家與父親一起以有機方式照護菜園，同時擔任新北青農聯誼會文書組組長，積極協助新北青農發展，也因此受到石門區農會推薦為新北市農業產銷優良農民。

「利鑫農場」取得有機認證已滿6年，目前擁有7座溫室、1間育苗室與戶外農田，農場主要栽種季節有機蔬菜，近年更嘗試製作苦瓜乾、橘片與洛神花乾等手工加工品，開創市場新通。高曉涵更與鄰近國中、小辦理食農教育課程，宣導有機理念，也讓學生們瞭解食安重要性，農場也提供有機蔬菜給石門、金山等地的4間國中小與幼兒園作為營養午餐食材。

高曉涵說，種植有機蔬菜沒有捷徑，只有經驗累積、細心照顧與堅持理念，用心去感受環境與土壤才能找到合適的栽培方法，目前仍向父親學習中，他自己平時除了田間工作外，也積極開發農產加工品並經營社群行銷，歡迎搜尋「利鑫農場」FB粉絲頁。