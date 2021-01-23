真到被海關攔下！「圓寶」仿真娃娃北市動物園今開賣

大貓熊寶寶「圓寶」已經近7個月大，體重達到16公斤，為讓粉絲們也可以擁抱「圓寶」的感覺，動物園和廠商共同開發出12日齡的「圓寶」仿真娃娃，一隻售價999元，今日起將在園內開賣，「圓寶」仿真娃娃首批空運來台的過程中，還發生被海關當作可疑物品的小插曲。

動物園表示，仿真娃娃是依照「圓寶」12日齡的體長、體重及膚色所製作，粉紅色的大貓熊娃娃透出淡淡的黑白色，重量則達450公克重。第一批仿真娃娃空運到台灣時，意外在海關被當作「可疑物品」攔下，猜測可能是因為仿真娃娃的重量過重，被懷疑藏有「東西」，讓保育員都笑著說：「原來可愛也是ㄧ種 『毒』。」