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真到被海關攔下！「圓寶」仿真娃娃北市動物園今開賣
大貓熊寶寶「圓寶」已經近7個月大，體重達到16公斤，為讓粉絲們也可以擁抱「圓寶」的感覺，動物園和廠商共同開發出12日齡的「圓寶」仿真娃娃，一隻售價999元，今日起將在園內開賣，「圓寶」仿真娃娃首批空運來台的過程中，還發生被海關當作可疑物品的小插曲。
動物園表示，仿真娃娃是依照「圓寶」12日齡的體長、體重及膚色所製作，粉紅色的大貓熊娃娃透出淡淡的黑白色，重量則達450公克重。第一批仿真娃娃空運到台灣時，意外在海關被當作「可疑物品」攔下，猜測可能是因為仿真娃娃的重量過重，被懷疑藏有「東西」，讓保育員都笑著說：「原來可愛也是ㄧ種 『毒』。」
現在遊客想一睹「圓寶」風采，卻發現大部分的時間牠都在睡覺，動物園說，通常下午五點過後，還在睡覺的「圓寶」，會被保育員「叫醒」回到後場，因此會醒著玩耍一陣子，「圓寶」現在已經會啃咬媽媽的食物，在後場時常常拿著蘋果、冬筍、紅蘿蔔或是竹葉啃咬著，食物上都會出現小小的牙痕，後場也增加了不少「育兒神器」，包括長長的「衝浪板」、還有會發出啾啾聲的長枕頭，都很受的「圓寶」青睞。
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