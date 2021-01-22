8旬獨居老翁50年黑戶人生 農曆年前終獲身分證

8旬獨居婁姓男子去年昏倒路邊被送醫，意外揭露他竟長達50年沒有身分證、更沒有健保，車禍傷口因此潰爛壞死。經新北板橋戶所抽絲剝繭、比對身分，婁男終於在農曆年前脫離黑戶人生。

新北市板橋戶政事務所主任盧碧蘭今天表示，82歲婁姓男子日前在友人曾先生陪同下到板橋戶所求助，原來是他去年昏倒路邊被好心路人送往醫院，但因沒有健保，醫療費用高達新台幣數萬元，讓生活困苦的婁男更加吃力。

盧碧蘭說，細問之下才發現，婁男在民國50年遺失身分證後，因故無法申請補發新式身分證，就這樣過了50多年沒有「身分」的日子，生病也只能去藥局買藥吃，年輕時還撐得住，但1年前婁男出車禍造成左腳受傷，因年邁又患有糖尿病，傷口不易癒合，左腳傷口嚴重潰爛、甚至有壞死現象，令人相當不忍。

戶所承辦人員瞭解婁男的困境後，即著手調閱相關資料，發現婁男自幼被人收養，養父母後來也陸續過世，已無任何親屬能證明其身分，爰行文相關單位，並請內政部警政署刑事警察局協助比對指紋檔案、查詢相關佐證資料，歷時約1個月，最後終於得以確認婁男身分，順利辦理戶籍遷入，讓婁男領到身分證，脫離長達50年黑戶身分。

板橋戶所轉述，婁男摸著熱騰騰的身分證，激動哽咽地說：「50年來第一次摸到身分證，很開心終於成為有身分的人」，並頻頻點頭致謝，感謝戶所人員鼎力協助，讓他重新拿到身分證。

盧碧蘭呼籲，若身分證遺失，可備齊相關證明文件，向戶政事務所申請補發，如有類似困難，可以向戶政事務所尋求協助，早日解決問題。