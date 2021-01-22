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瑞芳早起會用地環境改善 中央同意地方認養

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳早起會用地經新北市議員林裔綺舉辦會勘，中央單位同意地方認養做改善。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳早起會用地經新北市議員林裔綺舉辦會勘，中央單位同意地方認養做改善。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳早起會用地是四腳亭地區居民運動散步的好去處，志工們二十多年來維護辛苦且逐漸年邁，期盼交由政府設置公園做綠美化管理，只是因不少區塊屬於公路總局用地，今(22)日新北市議員林裔綺舉辦會勘，中央單位同意地方認養做改善。

吉慶里長簡惠麗表示，瑞芳早起會的位置，在慶安橋旁的路口上坡，每天都有許多四腳亭居民上山來運動，二十三年來一群早起會志工辛苦維護，種植樹種、美化環境，成為地方上的幽美秘境，但隨著年紀增長、年輕人出走，志工們漸漸不堪負荷廣大的維護範圍，更因為礙於園區有許多私人、國有財產署土地，壞掉的設備難以更新，環境改善難題多。

瑞芳早起會會長錡讚良表示，早起會的位置居高臨下，最遠能看見101大樓的頂端，還有62萬瑞快速道路正上方的展望，雖然壯觀卻沒有護欄相當危險，被當地人視為寶地的這裡，因為沒有權利動工維護，讓居民直呼可惜，很感謝新北市議員林裔綺邀集公路總局、公所等相關單位來早起會現勘，也終於得到大家引頸期盼的轉機。

新北市議員林裔綺表示，今天國有財產署與公路總局皆同意早起會相關土地交由瑞芳區公所認養維護，目前要求公所在兩個月內辦理好認養程序，而因早起會的上坡道路連接著瑞芳區九號公墓，會勘中也發現目前路面破損及排水上的問題需要改善，日後也會連同景觀處的綠美化設計，再次召開會勘討論，如何讓早起會的環境更加宜人。

瑞芳 認養

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