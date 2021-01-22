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75歲志工康順德無師自通 廢棄家電有新生命

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
75歲志工康順德無師自通修電器，在上一屆還得到新北市環保英雄特優，成為環保循環利用的好幫手。 圖／觀天下有線電視提供
75歲志工康順德無師自通修電器，在上一屆還得到新北市環保英雄特優，成為環保循環利用的好幫手。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區金龍里黃金資收站，每週六做資源回收時，有位75歲志工康順德就在旁邊忙著將回收的家電、腳踏車再維修，年底義賣做公益，做環保兼顧愛心，康順德無師自通修電器，在上一屆還得到新北市環保英雄特優，成為環保循環利用的好幫手。

金龍里長陳美麗說，每個星期六的資源回收，志工康順德都會來，民眾拿出來壞掉的像是腳踏車，會換零件或是拿別台的零件再組裝，變成一台可以用的腳踏車，那電器用品像是電鍋、電扇，他對這個蠻有興趣的，他會自己開發要怎麼處理這些物品，無師自通，他和太太還會把壞掉的雨傘布，做成可以穿的雨衣或帽子，兩夫妻就是很喜歡做這環保回收再利用的東西，也透過他們讓我們回收的東西可以再利用、再義賣做愛心。

金龍里志工康順德說，像是壞掉的電扇，修好了，生鏽了再處理一下，就變成新的一樣，整理一下每個廢棄電扇都變的很好，一直以來都認為東西壞了就丟掉看著實在可惜，所以，環保再利用，修一修就又可以使用了，而且還能義賣幫助弱勢。

康順德說，沒有學過怎麼學，但是活到老學到老，邊做邊學邊研究，就是能修就儘量修也沒什麼，最重要的就是秉持環保再利用，就連壞掉不能修的，也把零件拆下來，像是電線或是剎車皮等等，也許下次修東西的時候用的上。

上一屆特別提報康順德參加市府環保局為環保英雄，更一路過關斬將，在三個分類組別中，獲得了資源循環組的特優。

義賣 腳踏車

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