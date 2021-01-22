藏身新北樹林河濱公園秘境 沐心池今日起對外開放

位在新北樹林河濱公園裡的沐心池歷經半年整理，今天正式開放，高灘地管理處將石板鋪面、碎石步道等設施融入原有自然環境，兼具滯洪效果及美觀效益，成為民眾休憩打卡的好去處。

樹林河濱公園位於大漢溪河濱公園自行車道旁，是自行車騎士往返樹林三鶯的中繼站，原本周邊電線杆林立、雜草叢生，為了不破壞原有自然景觀，沐心池以減法設計概念，使用自然工法方式施作，讓河濱公園保留原有面貌，結合旁邊的百年榕樹，讓自然生態、環境營造與土地永續共存，再現大漢溪沿岸原始風貌，

高灘處長謝俊隆表示，沐心池以低度開發進行整修，種植台灣原生植物蘭嶼烏心石與既有原生苦楝林並存，並鋪設石板鋪面與碎石步道，設置休憩躺椅，民眾可在此漫步休憩，遠眺美麗的河濱沿岸自然景觀。改善過程中暫時封閉了近半年的時間，總經費4353萬元。