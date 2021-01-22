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新店馬公公園要大改造 成全齡式海洋主題

觀天下 / 記者張芳琪/新店報導
新店馬公公園將以海洋為主題設計，規劃了大船遊戲區、滑索區等共融遊具。 圖／大新店有線電視提供
新店馬公公園將以海洋為主題設計，規劃了大船遊戲區、滑索區等共融遊具。 圖／大新店有線電視提供

新店馬公公園從108年開始，在新北市議員陳儀君的努力下，邀集多個單位，針對公園內遊具改建進行討論，如今，終於定案，並爭取到1千萬元預算，將以海洋為主題設計，規劃了大船遊戲區、滑索區等共融遊具，希望能打造一個全齡式的特色公園。

新北市議員陳儀君指出細部設計已經定案，預計在今年發包，年底完工，在改建案的規劃中，會在原本體健區旁，新增大船遊戲區，除了有大船主題共融遊具，還搭配了特色鋪面，而最令人期待的就是文史館旁的綠地，則會設置座椅式滑軌和滑索，將可以讓孩子有不同的體驗和探索，另外，這次也會一併將吊橋意象區的積水問題解決，改善排水設施。

另外，在公園入口的部分，也會以海洋主題設置入口意象，並且會一併將吊橋意象區的積水問題解決，改善排水設施。

議員陳儀君表示強調馬公公園共融遊具改建，保留了年長長輩的健身體健器材，也規劃了幼兒孩童可遊玩的大帆船主題遊具，同時，設置了適合高年級孩童以及身障孩童都可以使用的滑索區，期盼馬公公園能夠成為一個全齡式特色公園。

馬公 吊橋

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