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溝蓋鬆動釀噪音擾住戶 淡水議員要求改善

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區新春街150巷口舊式水溝蓋鬆動釀噪音，市議員鄭宇恩要求區公所要盡快改善。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新春街150巷口舊式水溝蓋鬆動釀噪音，市議員鄭宇恩要求區公所要盡快改善。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新春街150巷口，有五十公尺左右是舊式水溝蓋鬆動，每天晚上只要有車輛壓過頻繁的噪音，讓附近住戶受不了，因此市議員鄭宇恩與里長會勘，要求區公所要盡快改善，避免操音擾人清夢，影響生活品質。

就是這個扣扣兩下的聲響，讓鄰近住戶在夜半無法睡好覺，新北市淡水區，在新春街150巷口，日前里長與市議員來到這邊會勘，要來解決這裡水溝蓋鬆動，汽車經過所產生的噪音問題，里長說這邊有五十公尺左右是舊式水溝蓋，每天晚上只要有車輛壓過，頻繁的噪音可是讓附近住戶受不了。

新興里長吳錦泉表示，住戶常常跟他反應，夜晚水溝蓋常常會因為汽機車經過而發出聲響，讓他們生活品質受到影響，而這些水溝蓋是用塊狀式的水泥所排列而成，時間一久，會造成縫隙鬆動等問題。

新北市議員 鄭宇恩表示，這些頻率性的聲音，對於住戶在夜晚睡眠來說，就是一種噪音，而這些水溝蓋也是必需要來進行整理，因此也要求區公所，將排水溝加蓋的部份，改成連續性水泥灌漿方式，除了讓路面更加平整之外，也解決溝蓋老舊所產生的噪音問題。

噪音 淡水

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