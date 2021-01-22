防疫避群聚 淡水公所提前拆節慶燈飾

因應國內新冠肺炎疫情升溫，淡水區公所原規聖誕燈飾後，「淡水老街廣場」及「馬偕銅像三角公園」換成春節特色燈飾計劃，因燈會場地人潮容易聚集，且為開放空間，實名制不容易執行，因此決定停辦，並將大型的聖誕樹等拆解，撤離老街廣場。

區長巫宗仁表示，從1月21日開始，就會將位於淡水老街園廣場上的春節燈飾拆除，避免民眾群聚。

淡水區公所原規劃接續去年底的聖誕燈飾之後，「淡水老街廣場」及「馬偕銅像三角公園」剛好在20日，會換成展示春節特色燈飾「福氣屋、財源廣進、一炮而紅、春節元寶大道科技投影」，但為了防疫為優先，不反對公所決定，也會全面配合防疫。

對於淡水老街廣場，每年從聖誕節到元宵節，都會有亮麗的燈飾吸引許多人潮只要是好天氣，晚上都有數千人次來這打卡，也帶動老街經濟。

新北市淡水商圈觀光協會理事長盧育佑表示，拆除燈飾雖然可惜，但面對疫情，大家一定要齊心防疫，也希望來到淡水的遊客可以配合防疫工作，戴口罩，勤洗手配合店家酒精消毒，大家一起營造健康安全的環境，此外公所也強調，明年會以更精彩的燈飾內容呈現給大家。