北市高中生組少年服務團 前往偏鄉與小學生交流互動
【110學測】
台北市立中正高中扶輪社少年服務團在本月20、21日透過南投縣心心星公益平台負責人吳蓮花媒合，前往南投縣南豐國小、長流國小兩個學校進行，城市交流、偏鄉服務的活動。
這次活動設計科學實驗課程、語文課程以及台北人文歷史課程，利用台北市教育局推展一生一平板的教材教具，以活潑、團康的方式，讓南投縣國小的小朋友可以在一日的課程裡，了解高中生的教育模式與日常生活。
台北市立中正高中扶輪社少年服務團在2018年與北投扶輪社簽約合作，扶持本校扶輪少年服務團，每一年寒暑假的偏鄉服務，都是中正高中扶輪少年團的重要活動，今年透過南投縣心心公益平台媒合，與南投縣南豐國小、長流國小兩個學校進行，城市交流、偏鄉服務的活動。
北投扶輪社社長謝立專表示，透過人與人的互動，才能體驗不同的文化背景，社會公益與社會服務都是扶輪社的精神宗旨。
南投縣立長流國小校長呂秋明表示，感謝中正高中扶輪社少年服務團，安排了科學實驗課程、語文課程以及歷史課程等，讓長流國小小朋友透過一日的課程活動裡，與大哥哥、大姐姐們互動學習，分享生活經驗，也進一步了解城市高中生的日常生活。另外感謝南投縣心心星公益平台吳蓮花小姐的媒合，促成這一次的城鄉交流的活動營隊。
仁愛鄉南豐國小陳麗惠校長表示，透過中正高中扶少團的帶領，讓孩子透過寓教於樂的課程設計，共同創造不一樣的美好回憶。
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