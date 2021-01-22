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溫暖新住民思鄉情 新北行動書車推東南亞閱讀

中央社 / 新北22日電

新北市行動書車即日起提供越南、緬甸、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞等6國書籍和報紙，定期停靠樹林火車站、捷運菜寮站、中和八二三紀念公園等地，紓解新住民思鄉情。

新北市立圖書館今天發布新聞稿指出，為了讓東南亞新住民與移工們在台灣也能看見母語，享受閱讀的樂趣，新北市行動圖書車特別新增「東南亞閱讀」服務，提供上百本來自越南、緬甸、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞的書籍、報刊。

新北市圖閱覽典藏課長廖貞怡表示，前後籌備約一個月時間，圖書館本就有相關書籍，但報紙原本是定期報廢銷毀，這次特別把東南亞類別的留下來，讓平常不方便到圖書館的新住民，也有機會看到。

廖貞怡說，提供東南亞閱讀服務的行動書車，將定期停靠樹林火車站、捷運菜寮站、中和八二三紀念公園、新店陽光公園、永和福和橋下河濱公園、板橋浮洲橋下河濱公園等新住民經常交流聚會地點。

同時針對新住民喜歡的閱讀類別，規劃了四季主題書展，分別為1到3月「懷念家鄉味」、4到5月「健康美麗生活」、6到7月「流行時尚」、以及9到12月「文學小說」。

新北市圖表示，新住民朋友只要憑護照或居留證便可以辦借書證；若反應良好，將持續增加服務據點，另也預計招募新住民志工駐點解說與翻譯，提供相關閱覽服務。

新住民 東南亞

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