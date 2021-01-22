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曾被飼主丟下樓心生警戒 新北動保處陪伴柴犬走出陰霾

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
動保人員透過每日與柴犬互動，包含洗澡、牽繩及遛狗等活動，陪伴牠重新學習與人相處，撫慰曾經受傷心靈。圖／新北市動保處提供
動保人員透過每日與柴犬互動，包含洗澡、牽繩及遛狗等活動，陪伴牠重新學習與人相處，撫慰曾經受傷心靈。圖／新北市動保處提供

新北市板橋一名林姓男子疑似因精神異常摔東西驚動鄰居，警方獲報到場發現，林男情緒失控，還把自己飼養的瑪爾濟斯及柴犬從3樓陽台往下丟，導致瑪爾濟斯當場死亡、柴犬受到驚嚇，動保處獲報後接手將柴犬帶回，每日細心陪伴撫慰其受傷心靈，也將開放認養作為校園犬，成為動物保護的生命教材。

動保處長楊淑方說明，去（109）年11月17日，動保處接獲海山派出所通報，該名林姓男子向警方堅稱因情緒障礙，一時失控才誤把飼養的瑪爾濟斯、柴犬共2隻犬從住家樓上往下丟，瑪爾濟斯不堪從高樓往下摔，當場重傷死亡，另1柴犬被丟下樓後，雖無立即生命危險但已受到驚嚇。

林男由警方帶至亞東醫院進行精神鑑定，並依照違反動物保護法第25條後續移送新北地檢署偵辦，最高可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

楊淑方表示，柴犬經毛寶貝醫療中心獸醫師驗傷檢查後，身體並無大礙，在安置期間獸醫師、動保員細心呵護，發現這隻柴犬個性溫和，對人十分友善，不會隨便吠叫，不僅愛撒嬌、不衝動，幫牠洗澡、刷毛、剪指甲、清理耳朵都乖乖不動，非常惹人憐愛。

但柴犬因受到驚嚇，對人類心生警戒，動保人員透過每日與柴犬互動，包含洗澡、牽繩及遛狗等活動，陪伴牠重新學習與人相處，撫慰曾經受傷心靈，目前已是一隻有禮貌人見人愛的犬隻，並在1月15日完成絕育，由於這犬隻非常有教育性，動保處將開放學校認養作為校園犬，以動物寶貴生命教導學童控制情緒、尊重生命、學習良善互動。

動保處呼籲，飼主飼養寵物應本著養牠、愛牠、終養一生的心念，千萬不可一時衝動而虐待傷害動物，也呼籲民眾熱心相助，一旦發現虐待動物，可立即通報動保處24小時動物救援中心專線02-29596353。

動保人員透過每日與柴犬互動，包含洗澡、牽繩及遛狗等活動，陪伴牠重新學習與人相處，撫慰曾經受傷心靈。圖／新北市動保處提供
動保人員透過每日與柴犬互動，包含洗澡、牽繩及遛狗等活動，陪伴牠重新學習與人相處，撫慰曾經受傷心靈。圖／新北市動保處提供

柴犬 獸醫師

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