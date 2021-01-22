寒冬送暖！北投慈后宮發放冬令慰問金
歲末寒冬，台北市北投慈后宮透過北投區公所提供的低收入戶名單發放冬令慰問金，希望藉由懷弱勢族群行動拋磚引玉，讓社會更溫暖和諧。
北投慈后宮為當地居民信仰中心，長年關懷轄內弱勢族群，本次寒冬送暖計畫，共計發放2,521,000元慰問金，現場還提供暖冬福食，並舉辦義剪活動。
立法委員吳思瑤也共襄盛舉，協請各界贊助1600公斤白米，由慈后宮董事長林正雄、總幹事翁家松將物資轉贈低受入戶，受助鄉親足感心。
翁家松說，今年各行各業大多受到疫情影響，民眾荷包都縮水了，大環境改變弱勢族群生活更加困難，慈后宮希望藉由雪中送炭活動，減輕他們的生活負擔。
林正雄指出，在農曆年前將慰問金與物資發放給轄區內需要幫助的家庭，祈求來年平安順遂，大家都能過個好年。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言