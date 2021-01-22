樹林河濱公園沐心池開放 新北金城武樹作陪乘涼

新北市樹林河濱公園心形「沐心池」今天開放，池旁的百年榕樹成為地標，也是自行車騎士的休憩中繼點。市長侯友宜今天視察後，形容老榕樹是適合重溫舊夢的「新北金城武樹」。

新北市樹林河濱公園心形「沐心池」，歷經近半年整理環境與綠美化，今天由新北市長侯友宜前往視察並宣布開放民眾前往休憩。

新北市政府高灘地工程管理處長謝俊隆表示，沐心池以減法設計、低度開發原則，以砌石護岸等工法，提供生物棲地，並種植台灣原生植物烏心石、苦楝、杜英、流蘇等，增加生物多樣性，保留大漢溪自然景觀及周邊生態環境。

市長侯友宜表示，池旁碎石步道輔以自然塊石讓民眾能漫步、駐足和打卡。池旁的百年大榕樹為明顯的地標，也是自行車騎士往返樹林、三鶯間的休憩中繼點，有如台東的金城武樹，這棵榕樹是「新北金城武樹」。

侯友宜也在「沐心池」旁拍照打卡，還跳躍拍照，笑稱自己已經跳不起來。他繞行一圈後，坐在「新北金城武樹」下乘涼、喝咖啡，並說大樹下休息與欣賞鏡面水池是最好重溫舊夢的地方。

自行車騎士李先生今天中午與妻子從新莊區沿河濱自行車道騎過來，他們告訴中央社記者，以往行經沐心池都會停下來歇腳，補充體力，之前因為工程關係封閉，現在開放後是最佳的中繼站與地標景觀。

民進黨籍新北市議員陳世榮說，規劃的池子與榕樹適合休憩，但一整排新種植的烏心石長大後，將遮住館前路汽機車駕駛、台鐵西部幹線火車乘客視線，無法完整看見「沐心池」的美麗。