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配合消防三天演練 北市「敬業三路二」公車站暫不停靠
為配合消防演練，北市中山區敬業三路往南向的「敬業三路二」公車站牌，將於1月26日上午9點半到11點、27日至29日的早上8點至11點暫不停靠，包括208路、268路、棕20等路線都取消停靠，欲搭乘公車的民眾可提前查詢鄰近公車站牌預估到站時間，避免行程受影響。
台北市消防局於1月26日到29日進行「110年春節期間加強火災搶救演練ATT 4 Recharge消防演習」，中山區敬業三路往南向的「敬業三路二」公車站牌也會取消停靠。
北市公運處提醒，取消停靠的時間，為26日早上9點30分到11點、27日至29日的早上8點到11點；受影響的公車路線有208路、268路、72路、棕20、紅3、綠16和藍20（區）。
公運處呼籲，乘客可以提前查詢公車預估到站時間，去鄰近的公車站牌候車，或是搭乘捷運至目的地，避免行程受到影響。
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