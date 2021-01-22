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影／民怨新冠篩檢費用高 侯友宜：請衛生局跟醫院協調

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
時序接近年節，國內自費採檢新冠肺炎費用要價7000元引發討論，中央疫情指揮中心昨表示，費用的核定是在地方政府和醫院方。新北市長侯友宜對此表示，會責成衛生局跟醫院協調溝通。記者江婉儀／攝影
時序接近年節，國內自費採檢新冠肺炎費用要價7000元引發討論，中央疫情指揮中心昨表示，費用的核定是在地方政府和醫院方。新北市長侯友宜對此表示，會責成衛生局跟醫院協調溝通。記者江婉儀／攝影

時序接近年節，國內自費採檢新冠肺炎費用要價7000元引發討論，中央疫情指揮中心昨表示，費用的核定是在地方政府和醫院方。新北市長侯友宜對此表示，會責成衛生局跟醫院協調溝通。

衛福部疾管署在去年12月公告，目前全國84家自費檢驗指定醫院，檢驗費用約5000到7000元；另有37家提供快速檢驗服務，民眾可於當日就醫採檢及取得報告，快速檢驗費用以7000元居多數。

侯友宜表示，指揮中心昨天說地方政府有核定權限，讓這些疫苗價錢可讓市民負擔，才算是合理，地方政府有責任跟醫院把價錢訂得更好，會責成衛生局跟醫院協調溝通。

侯友宜表示，希望在整個價錢上能夠參考全世界標準，更重要面對台灣疫情，這樣的價格民眾是否可以接受，防疫能否順利，衛生局一定會跟醫院坐下來好好談，讓大家快速接受、確保防疫。

衛生局 侯友宜

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