熱脹冷縮造成公安？北投石牌國小掉落水泥塊比籃球大

昨天是寒假第一天，台北市議員汪志冰昨晚發現，北市北投區石牌國小發現竟發生教室外牆水泥磈掉落意外，現場有數塊大小不一的水泥塊，有的和磚頭一樣大，最大的甚至比籃球還大，事發地為學童放學必經之處，幸好學生放寒假，未釀傷亡，她要求台北市教育局應立即搶修補強。

對此，台北市教育局副局長陳素慧表示，現場在昨天已經拉起封鎖線進行隔離，今天請外聘的技師公會專家到校了解水泥塊掉落情形，並進行安檢，結果會向教育局說明。至於該校是否還有其他地方發生水泥掉落情形，陳素慧說，目前正在清查，若需要修繕，市府會做專案補助。

汪志冰指出，多達約2400名學童就讀的石牌國小，學生教室外牆竟發生有巨大水泥石塊崩落情形，事發時間適逢平日放學時段，且案發地為學童放學必經的人行道，幸好昨天開始放寒假，才未釀傷亡，否則後果難以想像。

她指出，石牌國小歷史近百年，校舍極為老舊又適逢近日寒流襲台，建物受熱脹冷縮影響而有公安危險，要求教育局應立即搶修補強，以免學童們開學後仍要面對潛在危機。