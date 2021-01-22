聽新聞
test
0:00 / 0:00
熱脹冷縮造成公安？北投石牌國小掉落水泥塊比籃球大
昨天是寒假第一天，台北市議員汪志冰昨晚發現，北市北投區石牌國小發現竟發生教室外牆水泥磈掉落意外，現場有數塊大小不一的水泥塊，有的和磚頭一樣大，最大的甚至比籃球還大，事發地為學童放學必經之處，幸好學生放寒假，未釀傷亡，她要求台北市教育局應立即搶修補強。
對此，台北市教育局副局長陳素慧表示，現場在昨天已經拉起封鎖線進行隔離，今天請外聘的技師公會專家到校了解水泥塊掉落情形，並進行安檢，結果會向教育局說明。至於該校是否還有其他地方發生水泥掉落情形，陳素慧說，目前正在清查，若需要修繕，市府會做專案補助。
汪志冰指出，多達約2400名學童就讀的石牌國小，學生教室外牆竟發生有巨大水泥石塊崩落情形，事發時間適逢平日放學時段，且案發地為學童放學必經的人行道，幸好昨天開始放寒假，才未釀傷亡，否則後果難以想像。
她指出，石牌國小歷史近百年，校舍極為老舊又適逢近日寒流襲台，建物受熱脹冷縮影響而有公安危險，要求教育局應立即搶修補強，以免學童們開學後仍要面對潛在危機。
由於日前寒流出現連續低溫，昨天氣溫卻飆高，外界關心是否北市有其他校園出現磁磚剝落情形，對此，陳素慧說，暫時沒有接到學校通報。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言