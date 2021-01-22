迪化街年關前辦演習 北市消籲牢記防疫防火

年關將屆，民眾會赴市場等處買年貨，台北市消防局今天在迪化街商圈舉辦演習，呼籲民眾及業者遵守防疫措施外，春節期間應注意用火、用電安全，牢記「五不一沒有」防火口訣。

北市府消防局上午在大稻埕迪化街商圈舉辦防火演習。副局長許志敏接受媒體聯訪時說，年貨大街因受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情而取消活動，但年關將屆，有許多民眾會赴迪化街等處採購年貨及逛街。

他表示，在迪化街商圈舉辦演習項目是假設市場內桶裝瓦斯管線破裂，導致爆炸起火，引燃攤架，火勢延燒，消防局獲報後派員到場搶救，出動無人機協助勘災，使用雙節梯等救災器具，救援受困民眾。

許志敏說，年關將屆，民眾會赴傳統市場等處買年貨，呼籲業者提供安全消費場所，民眾應注意用火、用電安全，經統計，近年來發生火警最多起因為烹調不慎及電器火災。

他呼籲，民眾使用爐火注意「人離火滅」，牢記「五不一沒有」防火概念，使用電器「不」要超過負載、拔下「不」使用電器抽頭、「不」要捆綁電線、插頭「不」要有污損、插座及延長線旁「不」要有可燃物、電器「沒有」安全標章不使用。

消防局在迪化街辦防火演習也出動無人機，消防局指出，無人機主要是即時提供現場災情狀況給指揮官，已成立空拍機隊，共78名成員，購置7架空拍機。