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海風河水侵蝕木板 淡水客船碼頭翻新啟用可賞美景

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
淡水客船碼頭，長期受河水、海風侵蝕，碼頭設備老化快，新北交通局去年底整修淡水客船碼頭，更換全新的浮台面層木板（圖為更換中）。圖／新北交通局提供
淡水客船碼頭，長期受河水、海風侵蝕，碼頭設備老化快，新北交通局去年底整修淡水客船碼頭，更換全新的浮台面層木板（圖為更換中）。圖／新北交通局提供

新北淡水老街旁的淡水客船碼頭，長期受河水、海風侵蝕，碼頭設備老化快速，新北交通局指出，去年底整修淡水客船碼頭，更換全新的浮台面層木板、增設碼頭引橋增設扶手，以全新樣貌迎客。

淡水藍色公路是從日據時代延續至今的航線，目前共有5條航線固定航班營運，前往八里或是漁人碼頭都非常方便，再度船上能欣賞淡水河岸與遠方的關渡大橋，也能看到夕陽西下的美景。

交通局運輸管理科長林詩欽說，緊鄰淡水老街的淡水客船碼頭於2004年7月完工，浮動式碼頭設計便利觀光船舶停靠，藍色公路在未受新冠肺炎影響前，每月平均3.6萬人搭乘，疫情期間每月仍有1.6萬人搭乘出遊。

不過淡水客船碼頭長期受河水、海風侵蝕，交通局每年都會編列經費維修，去年更是更換三期碼頭的浮台面層木板，並在一期碼頭引橋增設扶手、踢腳等安全設施，浮台門柱也進行除鏽上漆和電線、電管汰換。

交通局說，三期碼頭整修竣工後，「淡水－漁人碼頭」航線搭乘位置將擇期調整至三期碼頭，搭乘時間會在官網與現場公告，也提醒搭乘民眾，防疫期間全程配戴口罩，需落實防疫措施。

淡水客船碼頭，長期受河水、海風侵蝕，碼頭設備老化快，新北交通局去年底整修淡水客船碼頭，更換全新的浮台面層木板（圖為更換完成）。圖／新北交通局提供
淡水客船碼頭，長期受河水、海風侵蝕，碼頭設備老化快，新北交通局去年底整修淡水客船碼頭，更換全新的浮台面層木板（圖為更換完成）。圖／新北交通局提供

漁人碼頭 淡水河 航線

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