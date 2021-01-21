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工廠亂倒魚漿、油炸粉 五股坑溪染上乳白液體

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
民眾發現五股坑溪染上乳白色液體。圖／新北市環保局提供
民眾發現五股坑溪染上乳白色液體。圖／新北市環保局提供

新北市環保局今日上午接獲民眾反映，發現五股坑溪呈現乳白色，經稽查員調查後發現，其汙染才自民意路巷弄內天婦羅食品工廠，該工廠逕行將大量洗過魚漿、油炸粉的廢汙水排入五股坑溪，已依法告發，最高可處300萬元罰款。

五股坑溪在稽查員趕到現場後仍帶有白色液體，採集水樣檢測後，酸鹼值、水溫、急毒性及重金屬等數值皆正常，當下難以判斷受何種影響。稽查員向上游查詢可能來源，在一處礫間找到殘留痕跡，循線發現工廠外圍有相關跡證。

稽查員發現，該工廠未妥善處理廢水，將含大量魚漿及油炸粉的洗滌廢污水排放至五股坑溪，影響水體品質。環保局命業者改善廢水處理方式，避免再有污染河川情事，並以違反水污染防治法第30條規定告發，依同法第52條規定最重將處新300萬元罰鍰，業者承諾願配合改善。

環保局表示，河川污染多屬間歇發生，為取得有利污染事證，除稽查人員現場判斷及經驗累積，亦仰賴民眾掌握第一時間報案，並留下相關資訊，才能有效找出汙染源。

環保局提醒，廠房清洗或整潔作業，產生廢（汙）水無論多寡都應妥善處理並符合放流水標準後始得排放，否則最重將面臨高達2,000萬元罰鍰及停工處分。環保局強調，後續仍將加強各河段水汙染專案稽查，以遏止不法業者偷排廢（汙）水汙染河川水質，也呼籲市民發現任何汙染，請立即撥打1999通報。

污水 水質

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