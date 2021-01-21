疫情持續升溫 侯友宜新春參拜不發福袋　

全台疫情升溫，新北市長侯友宜今日下午緊急召集各局處召開應變會議，並宣布今年新春參拜將不發送福袋、不與民眾合照。侯友宜表示，新北與桃園是共同生活圈，希望大家不要輕忽疫情，要隨時保持緊戒，嚴陣以待。

侯友宜指出，我們要有憂患意識，春節來臨，許多事情都要提早因應，尤其許多新北市民會到桃園上班，或是桃園民眾會至新北工作，我們是一格共同生活圈，密不可分，所以才會提早一天召開會議。

侯友宜說，桃園醫院發生院內感染，現在擴到社區感染，若依時間軸來看，最高峰期、最危險時刻就是前14天加上觀察期14天，共28天，重點就在春節前後，所以我們必須謹慎面對，避免到人潮過多的地方，隨時佩戴好口罩。

侯友宜表示，長照型機構將限人、現時、限地點、限年齡，每位住民每次訪視家屬限2人，兒童不能探視（產後護理之家除外)、探視完畢須立刻對周邊環境做消毒、完全臥床者，每日每寢室限一組探視。

而侯友宜今年新春寺廟參拜祈福活動將不會再發放新春福袋，僅有入廟參拜、添香油錢，並以拱手代替握手、也不會與民眾合照。