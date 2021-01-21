雙溪牡丹礦村要重生 設駐地工作站拚轉型

雙溪區牡丹社區因過去礦業沒落，人口逐年老化，但是特色的火車站彎曲軌道，還有清淨的牡丹溪水文，帶給當地清幽的生活環境，加上即將完工的三貂嶺舊隧道自行車道工程，社區成立「老街駐地工作站」，透過新北市城鄉局的協助，以及牡丹國小引進的課程學習，讓過去礦村有了轉型的契機。

牡丹里長連隆盛表示，感謝城鄉局的計劃，讓位於牡丹老街第一間的房舍，變作「牡丹老街駐地工作室」，以前老街滿是豬肉攤、西裝店，經過多年沒落後，總算在自行車道工程的帶動下，位於自行車道旁的牡丹老街提升了重要性，在去年疫情之下，仍有不少民眾在老街買房裝潢，希望城鄉局能繼續輔導在地轉型，為地方創生持續提供能量。

雲水聚杯老闆娘呂雲美表示，自己是牡丹國小畢業，在因緣際會下從學校家長課程中，學習到地方採摘野生藥草的功用，更自創融合雙溪特色農產「山藥」製成奶昔，在城鄉局輔導下開店，作為「老街駐地工作站」，希望日後能作為老街社區居民討輪文化觀光發展的據點。

瑞芳書道協會創會老師之一的林聰明表示，自己雖然是瑞芳人，但是深受牡丹當地清幽氛圍吸引，與學生陳宥嫻一同開設書法、燒瓷工作室，希望帶動牡丹在地的文化氣息，居民也都有共識，希望未來牡丹老街的發展，能以文化藝術發展為主，避免過多商業化的消費。

牡丹國小校長范瑞瑩表示，來到牡丹這裡，可以走貂山、燦光寮古道，也能在牡丹國小體驗假日學習，讓美好的提琴音樂、藥用農園，豐富親子生活，為來也期盼結合露營，讓牡丹發展兩天一夜遊程，讓民眾深度走讀牡丹的文化風景。